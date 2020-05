Koronawirus to dopiero początek? Naukowcy ostrzegają przed bardziej niebezpiecznymi pandemiami

Czym są "odwrotne zoonozy"?

Zoonozy to zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt lub przenoszone przez zwierzęta na człowieka. Naukowcy zwracają jednak uwagę na ryzyko odwrotnego zjawiska i konsekwencji, jakie może ono przynieść dla człowieka.

"Odwrotna zoonoza" może prowadzić do zakażenia zwierząt chorobami ludzkimi, a następnie wirusy i pasożyty mogą powracać do ludzi. To z kolei może być przyczyną nowych, groźnych pandemii, z którymi będziemy musieli się zmierzyć.