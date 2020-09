Koronawirus spowoduje spadek średniej długości życia? Nowe badania

- To pierwsza na świecie ocena potencjalnego wpływu COVID-19 na oczekiwaną długość życia według szeregu scenariuszy rozpowszechnienia się choroby w skali jednego roku - mówi główny autor publikacji, Guillaume Marois z Międzynarodowego Instytutu Analiz Systemów Stosowanych w Austrii, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, że przy bardzo niskich wskaźnikach zachorowalności, pandemia koronawirusa nie wpłynie znacząco na oczekiwaną długość życia, natomiast przy wskaźnikach wynoszących ok. 2 proc. może spowodować spadek średniej długości życia w krajach, w których jest ona obecnie wysoka (ok. 80 lat) . Uczeni dodają, że przy jeszcze wyższych wskaźnikach rozpowszechnienia się wirusa SARS-CoV-2 , wpływ na oczekiwaną długość życia będzie znacząco większy, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej.

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

- Europa potrzebowała prawie 20 lat, aby średnia długość życia wzrosła o sześć lat. Z 72,8 w 1990 roku do 78,6 lat w 2019 roku. COVID-19 może cofnąć ten wskaźnik do wartości obserwowanych jakiś czas temu - komentuje dr Siergiej Scherbov, współautor badania. - Nie wiemy jednak, co będzie dalej. W wielu krajach śmiertelność z powodu koronawirusa już teraz znacznie spada, prawdopodobnie dlatego, że protokół leczenia tej choroby został lepiej zdefiniowany - dodaje.