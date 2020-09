Lek na koronawirusa od Biomed Lublin. Ekspert: "zachowajmy umiar w entuzjazmie"

- Na tym etapie nie można jeszcze niczego powiedzieć o efekcie leczniczym preparatu. Ten lek, a w zasadzie kandydat na lek, musi jeszcze przejść przez fazy badań klinicznych. To część badawcza oceniająca bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność. Dopiero w przypadku pozytywnych rezultatów będzie można go wprowadzić na rynek i stosować - komentuje w rozmowie z PAP dr hab. Piotr Rzymski.

Ekspert zwraca również uwagę na trudności w produkcji leku. "Aby go produkować, trzeba mieć stały dostęp do chorych, by krótko po wyleczeniu ich z COVID-19 pobrać krew, uzyskać osocze i wyizolować z nich przeciwciała. W dalszej perspektywie lepiej mieć w zanadrzu inne terapie", dodaje w rozmowie z PAP.