Koronawirus rozprzestrzenia się szybciej niż inne epidemie. Zaskakujące wyniki badań

Od czego zależy rozprzestrzenianie się wirusa?

Tempo rozprzestrzeniania się epidemii zależy przede wszystkim od liczby osób zarażanych przez jedną zainfekowaną osobę oraz ilości czasu jaka mija pomiędzy zachorowaniami. 4 dni, jak ma to miejsce w przypadku COVID-19 to niezwykle krótki okres, przez co globalny kryzys jest bardzo trudny do zatrzymania.