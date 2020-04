Koronawirus roznosi się podczas oddychania? Nowe badania naukowców w USA

Koronawirus sieje ogromny postrach wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To właśnie za oceanem odnotowano jak dotąd największą ilość potwierdzonych przypadków COVID-19. Jak wynika z najświeższych danych , wirusem SARS-CoV-2 zarażonych jest ponad 337 tysięcy obywateli USA . Tamtejsza władza oraz lekarze robią wszystko co w ich mocy, aby jak najszybciej zahamować rozprzestrzeniającą się pandemię.

W związku z nowym odkryciem, szef chorób zakaźnych National Institutes of Health (NIH) Anthony Fauci, wystosował specjalne pismo do Białego Domu, w którym nawołuje do wprowadzenia nakazu obowiązkowego noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Z najnowszych badań sfinansowanych przez NIH dowiadujemy się, że koronawirus może roznosić się poprzez wydech i pozostawać w powietrzu nawet do 3 godzin. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma naukowego "The New England Journal of Medicine".