Koronawirus w Polsce. Mapa zarażeń. Przybywa chorych na COVID-19. Sprawdź aktualne dane

Koronawirus został już potwierdzony u ponad 4 tysięcy pacjentów w naszym kraju. Ministerstwo Zdrowia codziennie przedstawia aktualne dane dotyczące liczby zarażeń i zgonów w Polsce. Rosnący bilans niepokoi naszych rodaków, dlatego jeśli to możliwe, zostają oni w domach, aby nie przyczyniać się do rozwoju epidemii .

Koronawirus na świecie

Niepokojące doniesienia na temat rozwoju pandemii koronawirusa docierają do nas również ze świata. Łącznie odnotowano już prawie 70 tysięcy zgonów, a liczba chorych na COVID-19 przekroczyła już 1 275 000. Najwięcej zarażonych jest w USA (337 638), w Hiszpanii (131 646) oraz we Włoszech (128 948). To właśnie na Półwyspie Apenińskim odnotowano jak do tej pory największą liczbę zgonów (15 887).