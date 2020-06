Koronawirus: ponad 10 mln zakażeń na świecie. W Polsce gwałtowny wzrost liczby chorych

Pandemia COVID-19 zbiera również coraz liczniejsze żniwo. Do dnia dzisiejszego odnotowano już 502 048 zgonów , z czego najwięcej w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji.

Zgodnie ze stanowiskiem WHO w najbliższym czasie nie należy spodziewać się spowolnienia pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła również uwagę o nowych przypadkach zakażeń w miejscach, gdzie do tej pory uważano, że epidemia zaczyna wygasać - przykładem na to jest Korea Południowa.