Druga fala koronawirusa już uderzyła w Koreę Południową. Co czeka Polskę?

Potwierdzenie nowej fali koronawirusa w Korei Południowej pojawiło się, gdy rząd Izraela zdecydował się na przywrócenie blokady pomiędzy państwami. Nowe przypadki COVID-19 zostały odnotowane w Seulu i jego okolicach i jest to kolejny dowód na to, jak trudna do opanowania jest pandemia SARS-CoV-2.