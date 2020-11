Koronawirus. Jak odróżnić objawy COVID-19 od grypy, przeziębienia czy alergii?

Sierpniowe badanie naukowców z University of Southern California pozwoliło wyodrębnić najczęstszą kolejność występowania objawów wśród pacjentów z COVID-19. Najczęściej choroba zaczyna się od gorączki, a zaraz po niej pojawia się suchy kaszel. To właściwie najprostszy sposób, aby odróżnić COVID-19 od grypy. W tym przypadku dzieje się dokładnie odwrotnie.

Osoby chorujące na grypę najpierw zaczynają kaszleć, a dopiero później pojawia się u nich gorączka. Według amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pierwszym objawem przeziębienia będzie ból gardła.

Jak odróżnić objawy COVID-19 od grypy, przeziębienia, alergii?

COVID-19 (pogrubiony tekst to objaw choroby występujący najczęściej jako pierwszy):

Te listy objawów i kolejność, w jakiej się pojawiają - nie są niezawodne. Zostały opracowane na podstawie najczęstszej liczby przypadków. Wielu pacjentów z COVID-19 w ogóle nie ma gorączki, a niektórzy pacjenci z grypą nigdy nie kaszlą. Eksperci radzą, aby analizować także przebieg choroby - to znaczy obserwować, jak szybko objawy rozwijają się i jak długo utrzymują.

Przypadki choroby COVID-19 powodowanej przez zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 rozwijają się bardziej stopniowo niż grypa . Niektóre osoby zaczynają wykazywać objawy COVID-19 w ciągu dwóch dni od zarażenia, u innych mogą ujawniać się nawet do dwóch tygodni. Według średniej choroba zaczyna się w ciągu 5 dni od zakażenia.

Osoby zarażone grypą zwykle chorują od jednego do czterech dni po kontakcie z chorą osobą. Większość pacjentów wraca do zdrowia w ciągu mniej niż dwóch tygodni, a często nawet po kilku dniach. Wielu pacjentów z koronawirusem również powraca do zdrowia w ciągu dwóch tygodni, ale coraz więcej chorych zgłasza objawy utrzymujące się przez miesiące.