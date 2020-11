Koronawirus. Objawy żołądkowo-jelitowe u 18 proc. pacjentów. Nowe badania

Specjaliści podkreślają, że niezwykle istotny jest także rychły kontakt ze specjalistą w przypadku, gdy zaobserwujemy u siebie objawy infekcji. Do najpopularniejszych z nich należą:

Naukowcy podkreślają, że brak wyżej wymienionych objawów nie oznacza, że nie jesteśmy zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2 . Do specjalisty powinniśmy zgłosić się również, gdy zaobserwujemy u siebie problemy żołądkowo-jelitowe.

Nowe badania

Profesor radiologii i diagnostyki obrazowej Gavin Low oraz student medycyny Kevin Lui z University of Alberta przeanalizowali wyniki 36 badań opublikowanych do 15 lipca 2020 roku. Okazuje się, że wśród objawów COVID-19 często pojawiały się: biegunka, nudności, wymioty, utrata apetytu czy uogólniony bul brzucha.

Wyżej wymienione objawy zaobserwowano u 18 procent pacjentów. Co ciekawe, u 16 procent zainfekowanych osób, zaobserwowano wyłącznie problemy żołądkowo-jelitowe .

Autorzy badań twierdzą, że wśród specjalistów, którzy powinni zachować szczególną czujność podczas pandemii, są radiolodzy zajmujący się obrazowaniem narządów jamy brzusznej. Rzadkie i mogące wskazywać na zaawansowaną postać choroby objawy to m.in. zapalenie jelita cienkiego i grubego, powietrze w ścianie jelita (pneumatoza) oraz perforacja jelita z odmą otrzewnową .

- Zaobserwowanie tych objawów niekoniecznie oznacza, że pacjent ma COVID-19 - wyjaśnia prof. Mitch Wilson z University of Alberta. - Mogą one wynikać z różnych potencjalnych przyczyn. Ale jedną z takich przyczyn jest zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a w środowisku, w którym COVID-19 jest bardzo powszechny, należy wziąć to pod uwagę i potencjalnie zgłosić lekarzowi kierującemu - zaznacza naukowiec.