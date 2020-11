Koronawirus. Maseczki ochronne kluczowe w walce z pandemią? Ekspert zabiera głos

- Nikt z nas naprawdę nie ma pojęcia, jak zareaguje na zakażenie. Czy to będzie infekcja łagodna, czy skończy się po prostu zgonem. Jest określone ryzyko - podkreśla naukowiec. - W dużym uproszczeniu, można powiedzieć, że brak maseczki grozi śmiercią, ale naprawdę to bardzo duże uproszczenie. To, że ktoś nie nosi maseczki, zwiększa ryzyko zachorowania, a to z kolei zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu - dodaje w rozmowie z Polską Agencją Prasową.