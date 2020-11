Koronawirus. Naukowcy znaleźli klucz do rozwiązania jednej z zagadek COVID-19

Jednym z wielu zagrożeń, które towarzyszą chorującym na COVID-19 są zakrzepy krwi, mogące pojawić się w całym organizmie. Do tej pory naukowcy nie wiedzieli, co dokładnie może być ich przyczyną. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Science Translational Medicine" rzucają nowe światło na sprawę.

Zakrzepy krwi u chorujących na COVID-19

Eksperci zauważyli, że u chorujących na COVID-19 zwiększa się produkcja specjalnych przeciwciał. Są to tzw. przeciwciała autoimmunologiczne lub autoprzeciwciała, atakujące tkanki własne w ludzkich organizmach. Ich specyficzny typ nazywany autoprzeciwciałami antyfosfolipidowymi atakuje komórki w sposób sprzyjający tworzeniu się skrzepów krwi. Naukowcy wykryli je u około połowy z badanych pacjentów, hospitalizowanych z powodu COVID-19.

"Teraz dowiadujemy się, że autoprzeciwciała mogą być winowajcą" powikłań COVID-19, napisał w oświadczeniu współautor badania dr Yogen Kanthi, adiunkt w Michigan Medicine Frankel Cardiovascular Center. Ekspert dodał, że mogą one odgrywać ważną rolę w błędnym kole krzepnięcia krwi i stanów zapalnych, które "sprawiają, że ludzie [z COVID-19], którzy już zmagali się z chorobą, są jeszcze bardziej chorzy".

Przeciwciała powodujące skrzepy

W nowym badaniu naukowcy przeanalizowali próbki krwi od 172 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Łącznie 52 proc. badanych miało we krwi autoprzeciwciała antyfosfolipidowe. Co więcej, kiedy naukowcy wstrzyknęli te autoprzeciwciała myszom w laboratorium, zaobserwowali uderzającą ilość skrzepów u zwierząt. Przyznali, że były to jedne z najgorszych rodzajów skrzepów, jakie kiedykolwiek widzieli.