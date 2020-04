Koronawirus. Objawy u tych dzieci są najcięższe. To pierwsze tak duże badania

Koronawirus atakuje głównie osoby starsze i schorowane. Nie oznacza to jednak, że choroba COVID-19 jest niegroźna dla najmłodszych obywateli państw dotkniętych pandemią. Naukowcy z Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób opublikowali w poniedziałek wyniki badań dotyczące dzieci zarażonych SARS-CoV-2 .

Ekspertyzy zostały przeprowadzone na 2572 pacjentach poniżej 18. roku życia dotkniętych chorobą w Stanach Zjednoczonych pomiędzy 12 lutego a 2 kwietnia . Jak przyznają autorzy analiz, to największe badanie, jakie wykonano do tej pory na grupie niepełnoletnich osób zarażonych koronawirusem.

Badanie potwierdziło, że dzieci są o wiele mniej narażone na zakażenie wirusem niż dorośli. Warto przypomnieć, że spośród wszystkich zarażonych obywateli USA, jedynie 1,7 procent to dzieci . Naukowcy zwracają uwagę, że niepełnoletni stanowią ponad 1/5 populacji Stanów Zjednoczonych.

Największe badania na dzieciach z COVID-19

U 73 procent dzieci zarażonych koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak gorączka, kaszel czy duszności. Dla porównania, owe symptomy stwierdzono u 93 procent pacjentów w wieku od 18 do 64 roku życia biorących udział w równoległym badaniu. Wyniki są potwierdzeniem wcześniejszych ekspertyz chińskiego CDC, które świadczyły o tym, że większość dzieci przechodzi chorobę łagodnie lub całkowicie bezobjawowo.

Badania wykazały, że na ciężki przebieg choroby COVID-19 zdecydowanie najbardziej narażone są niemowlęta. Spośród 95 biorących udział w analizach, aż 63 procent wymagało hospitalizacji. Szacowany wskaźnik dla dzieci w wieku od roku do 17 lat wynosił maksymalnie 14 procent. - W pierwszym roku życia dzieci nie mają tej samej silnej odpowiedzi immunologicznej, co starsze dzieci, nastolatkowie i dorośli - wyjaśnia dr Yvonne Maldonado, przewodniczący komitetu ds. chorób zakaźnych w American Academy of Pediatrics.