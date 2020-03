Koronawirus na imprezie w USA. Gubernator Kentucky ostro krytykuje "bezduszność" młodych ludzi

Do wtorku, w Kentucky, w pierwszym stanie, w którym zdiagnozowano COVID-19 w USA odnotowano 163 przypadki zakażenia koronawirusem z Wuhan. Liczba ofiar śmiertelnych doszła do 4. Aby ograniczyć tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 władze mocno ograniczyły swobodę poruszania się, chociaż w Kentucky nie wprowadzono zakazu wychodzenia z domu.

Zamknięto szkoły oraz wiele mniej ważnych firm, a do pozostawania w domu ma zachęcać inicjatywa "zdrowym w domu". Niestety okazuje się, że te obostrzenia to za mało, by powstrzymać młodzież przed...imprezowaniem. Gubernator Kentucky Andy Beshear skrytykował jedno z ostatnich takich spotkań, które nazwał "imprezą z koronawirusem".

W oficjalnej informacji podanej amerykańskim mediom we wtorek, Beshear przyznał, że na wyżej wymienionej imprezie była co najmniej jedna osoba, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem z Wuhan. Gubernator wzywa młodych ludzi, by podchodzili do problemu odpowiedzialnie i mieli na uwadze osoby z podwyższonej grupy ryzyka.