Koronawirus. Mapa pokazuje w Polsce ponad 1000 zakażonych. Na całym świecie: prawie pół miliona

Mapa zakażeń koronawirusem

Mapa koronawirusa opracowana przez Johns Hopkins University pozwala śledzić rozwój pandemii na całym świecie. Dane opublikowane 26 marca potwierdzają, że liczba zakażeń przekroczyła już 472 000. O ile wciąż najwięcej przypadków zachorowań odnotowano w Chinach, to Włochy szybko zbliżają się do tej liczby.

Tam liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 74 tys. (w Chinach jest to ok. 81 tys.). Mimo mniejszej liczby zachorowań, to właśnie we Włoszech odnotowano najwięcej śmiertelnych przypadków. Od początku epidemii zmarło już 7503 osób.