Statek wycieczkowy pełen zarażonych koronawirusem. Już 135 potwierdzonych przypadków

Na statku wycieczkowym Diamond Princess objętym kwarantanną potwierdzono już 135 przypadków zarażenia. Co najmniej 20 obywateli Stanów Zjednoczonych znajduje się wśród zdiagnozowanych osób. Statek stoi w porcie u wybrzeży Japonii.

Osoby w kabinach wewnętrznych bez dostępu do okna mogą wychodzić na pokład jedynie na półtorej godziny. W dodatku muszą pozostać co najmniej metr od innych pasażerów. Aktualnie liczba osób zarażonych koronawirusem na Diamond Princess wzrosła już do 135. Właściciel statku wycieczkowego, firma Princess Cruisess współpracuje z władzami, aby zapewnić chorym pasażerom zejście z pokładu oraz transport do szpitala.