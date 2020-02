Koronawirus. Bariera 1000 ofiar przekroczona. I to tylko w Chinach

Koronawirus z Chin rozprzestrzenia się w niebotycznie szybkim tempie, zbierając śmiertelne żniwo każdego dnia. Według najnowszego raportu odnotowano już ponad 1000 zgonów. Tylko wczoraj epidemia zabiła 100 osób.

Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych przez koronawirus wzrosła w Chinach do 1016 - poinformowała we wtorek rano czasu lokalnego w Pekinie państwowa komisja zdrowia. Według interaktywnej mapy , która na bieżąco pokazuje skalę epidemii wskutek zarażenia wirusem zmarło jednak 1018 osób. Zarażonych jest ponad 43 tysiące ludzi na świecie .

Koronawirus z Wuhan niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo. Epidemia dawno przekroczyła granice Chin, docierając do 30 krajów na całym świecie . Przypadki zarażenia stwierdzono między innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii czy Kanadzie. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano jak dotąd dwa zgony. Śmierć ponieśli obywatele Filipin i Hongkongu.

Śmiertelnie groźny wirus dotarł także do Europy. Jak dotąd przypadki zakażenia odnotowano we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Szwecji, Finlandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.