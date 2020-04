Koronawirus kontra prywatność. Tak rządy na świecie kontrolują obywateli

Kryzysy często dają rządom wymówkę do wprowadzania ustaw ograniczających prywatność i wolność społeczeństw. Po tym, jak w 2001 roku samoloty pilotowane przez terrorystów wbiły się w wieże World Trade Center, kongres USA przyjął jedną z najbardziej ingerujących w prywatność Amerykanów ustaw - PATRIOT Act . W czasie pandemii koronawirusa rządy na świecie już zaczęły przyznawać sobie specjalne prawa oraz ograniczać wolność i prywatność swoich obywateli. Eksperci alarmują i ostrzegają, aby specjalne środki na czas pandemii nie stały się normą, gdy koronawirus przeminie.

Wykorzystywana jest do monitorowania, czy osoby objęte obowiązkową kwarantanną faktycznie jej przestrzegają. Poprzez aplikację osoby udostępniają Policji i Ministerstwu Cyfryzacji swoją lokalizację GPS oraz dane biometryczne, czyli zdjęcie twarzy. Aplikacja jest obowiązkowa dla wszystkich osób objętych kwarantanną, które posiadają smartfona.

Ekstremalnym przykładem kontroli populacji są Chiny, które wykorzystywału zdobycze techniki do inwigilacji obywateli jeszcze zanim pojawił się koronawirus. Systemy monitoringu miejskiego, smartfony czy monitorowanie internetu służy w Chinach do prowadzenia tzw. kredytu społecznego. Europa, którą tak chętnie uważamy za ceniącą prywatność, też coraz chętniej sięga po kontrowersyjne narzędzia, co monitoruje portal privacyinternational.org.