Koronawirus: Czy jest możliwy koniec epidemii?

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich, groźnych wirusów, tak i w przypadku koronawirusa kiedyś musi nastąpić jego koniec. Kiedy to będzie miało miejsce, skoro mimo ogólnoświatowych wysiłków na rzecz zwalczania COVID-19 liczba chorych stale rośnie?

Minęło zaledwie kilka miesięcy, od kiedy nowy wirus pojawił się po raz pierwszy na targu owoców morza w chińskim Wuhan. Od tego czasu zachorowało na niego ponad 83 tys. osób, a 2 858 zmarło. Coraz więcej zachorowań ma miejsce w Europie. We Włoszech liczba zarażonych COVID-19 wzrosła do 655.

Jaki będzie finał historii z koronawirusem?

Czy to już pandemia?

Koronawirus spełnia już dwa kryteria, które kwalifikują go do pandemii - może zarażać ludzi i powodować choroby, może też łatwo rozprzestrzeniać się między nimi, jak poinformowały amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na konferencji prasowej we wtorek (25 lutego). Gdy wirus zaczynie występować w większej liczbie krajów, zbliży się do spełnienia trzeciego kryterium: rozprzestrzeniania się wirusa na całym świecie.