Koronawirus. Jak poznać, że przechodzisz zakażenie bezobjawowo?

7 października padł rekord zakażeń koronawirusem w Polsce , do czego niestety przyczyniły się także osoby, które bezobjawowo przechodzą zakażenie SARS-CoV-2. Niestety problem dotyczy większości społeczeństwa, ponieważ szacuje się, że ok. 80 proc. z nas nie ma silnych objawów COVID-19 . Niestety stanowi to zagrożenie przede wszystkim dla osób z podwyższonej grupy ryza.

Z tego powodu przestrzeganie wytycznych, mających na celu ograniczenie epidemii jest niezwykle ważne. Ale zdaniem lekarzy z Scripps Translational Research Institute w Kalifornii można również samodzielnie rozpoznać pierwsze objawy zakażenia. Nie są zwykle one sygnałem do paniki, ale mogą wzbudzić naszą czujność.

Jak poznać bezobjawowe zakażenie koronawirusem?

Wraz ze zmęczeniem i mniejszą odpornością na wysiłek fizyczny, u chorych często pojawia się także zadyszka. Jeżeli do tego występują problemy z oddychaniem, które wcześniej nie występowały; jest to sygnał, by udać się do lekarza lub zrobić test na koronawirusa.