Koronawirus rozprzestrzenia się w powietrzu? Nowe wnioski ekspertów

CDC poinformowało, że SARS-CoV-2 faktycznie może rozprzestrzeniać się drogą powietrzną i może zarażać na odległość do 1,8 metra. Badania pokazują, że może do tego dojść w określonych warunkach, szczególnie w "zamkniętych przestrzeniach o słabej wentylacji".

Nowe informacje, chociaż potwierdzają, że koronawirus może rozprzestrzeniać się w powietrzu, to nie jest to tak groźne, jak w przypadku innych dróg zakażenia. Za główny sposób rozprzestrzeniania się wirusa wciąż CDC podaje drogę kropelkową. "Dostępne dane wskazują, że wirus, który powoduje rozprzestrzenianie się COVID-19 częściej przenosi się przez bliski kontakt z osobą, która ma COVID-19 , niż poprzez przenoszenie drogą powietrzną", dodają eksperci CDC.

- Ludzie mogą chronić się przed SARS-CoV-2, trzymając się co najmniej 1,8 metra od innych, nosząc maskę zakrywającą nos i usta, często myjąc ręce, często czyszcząc dotykane powierzchnie i pozostając w domu w przypadku choroby - podaje w oświadczeniu CDC. Oznacza to, że ogólne zalecenia, co do postępowania w czasie pandemii nie uległy zmianie. Dodatkowo jednak zaleca się "unikania zatłoczonych miejsc i zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, w których przebywamy".