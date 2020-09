Koronawirus: Psy na lotnisku w Helsinkach mogą wykryć COVID-19 z niemal 100% dokładnością

Psy pomagają w wykrywaniu COVID-19

- Należymy do pionierów - powiedziała dyrektor lotniska Ulla Lettijeff, pracująca dla firmy lotniczej Finavia. – O ile wiemy, żadne inne lotnisko nie podjęło próby wykorzystania psiego węchu na tak dużą skalę przeciwko COVID-19. Jesteśmy zadowoleni z inicjatywy miasta Vantaa. To może być dodatkowy krok na drodze do pokonania COVID- 19 – dodała.

Nie jest do końca jasne, dlaczego psy mogą wykryć wirusa. Jednak niedawno przeprowadzone francuskie badanie wykazało, że psy wyszkolone do wyczuwania różnicy między zapachem potu zdrowych ludzi i osób z COVID-19 mogą to robić z 95 proc. dokładnością. Do podobnych wniosków doszli eksperci z Niemiec, który w testach wykorzystywali próbki śliny zdrowych i chorych osób. Ich analizy pozwoliły ustalić, że psy wykrywają COVID-19 z 94 proc. dokładnością.