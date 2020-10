Koronawirus: Geny neandertalczyków zwiększają szanse na ciężki przebieg COVID-19

Koronawirus: Przebieg choroby u osób z genami neandertalczyków

Antropolog ewolucyjny Hugo Zeberg z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Niemczech i genetyk Svante Pääbo z Okinawa Institute of Science and Technology w Japonii przeanalizowali dane genetyczne od 3199 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i zauważyli, że pewne warianty genów na chromosomie 3 występują razem w populacji częściej, niż gdyby były to przypadkowe mutacje.