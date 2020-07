Masz te geny? Mogą one wpływać na przebieg COVID-19

Około 60 tys. lat temu niektórzy przodkowie współczesnych ludzi rozprzestrzenili się z Afryki do Europy, Azji i Australii. Spotkania z neandertalczykami skończyły się krzyżowaniem obu gatunków, co zaowocowało "dołożeniem" ich DNA do naszej puli genetycznej. Te geny rozprzestrzeniały się na kolejne pokolenia, długo po wyginięciu neandertalczyków.

Jak wynika z badań, ten konkretny fragment genomu jest obecnie powszechny w Bangladeszu, gdzie ma go ok. 63 proc. ludzi oraz Azji Południowej (ok. ⅓ ludności). Badacze wskazują, że tylko 8 proc. Europejczyków na ten fragment genomu i tylko 4 proc. mieszkańców Azji Wschodniej. Wśród ludności afrykańskiej niemal nie obserwuje się go.