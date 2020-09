Elon Musk o szczepionce na koronawirusa. Nie obyło się bez kontrowersji

Elon Musk znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na niemal każdy temat. Tym razem jednak głośno zrobiło się wokół jego deklaracji, że nie zaszczepi siebie ani rodziny przeciwko COVID-19, gdy szczepionka będzie już dostępna.

W podcaście "Sawy" dziennikarka Kary Swisher zapytała Elona Muska, co sądzi na temat szczepień przeciwko COVID-19. Miliarder wprost przyznał, że nie ma zamiaru szczepić ani siebie, ani swoich najbliższych. Nie wierzy bowiem, by koronawirus im zagrażał. Niestety nie rozwinął swojej wypowiedzi, więc nie wiemy, co konkretnie miał na myśli.

Elon Musk sceptyczny wobec zagrożenia

Elon Musk nie raz wypowiedział się lekceważąco o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą koronawirus SARS-CoV-2. Część jego komentarzy w sieci niosła również fałszywe informacje na temat pandemii. Spotkało się to z falą krytyki, więc miliarder nieco złagodził swoją komunikację. W pewnym momencie nawet obiecał, że Tesla zajmie się produkcją brakujących reperatorów.

Oczywiście nie ma również żadnych przesłanek, jakoby Musk i jego rodzina byli mniej podatni na koronawirusa niż inni. Miliarder wyznał jednak, że jest pewien, że chorował na COVID-19 w styczniu, chociaż nie zrobił testów, by to potwierdzić. Niestety, jak wynika z wielu badań: nawet osoby, które przeszły już chorobę, wciąż mogą być podatne na ponowne zakażenie.

W czasie rozmowy z Swisher, dyrektor Tesli i SpaceX po raz kolejny wypowiedział się również na temat lockdownu. Od początku był przeciwny zamykaniu gospodarki, a teraz ponownie to potwierdził, przyznając, że “nie służy większemu dobry”. Jego zdaniem o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby poddanie kwarantannie jedynie osób z grupy podwyższonego ryzyka.

I chociaż miliarder miał wiele pomysłów na to, jak "lepiej" poradzić sobie z pandemią, to jego prognozy, jak do tej pory się nie sprawdzały. Musk był m.in. przekonany, że do kwietnia liczba dziennych zakażeń spadnie niemal do zera i jak wiemy, niestety do dzisiaj w większości regionów świata daleko do tak optymistycznych liczb.

Opisywana przez szefa Tesli pandemia jako "głupia" spowodowała już śmierć ponad 1 mln osób na całym świecie. Zgodnie z danymi z 30 września, liczba zakażonych przekroczyła 33,6 mln osób, z czego ponad 7 mln to mieszkańcy USA. W Polsce liczba chorych przekroczyła 90 tys.

Większość ekspertów zgadza się, że pandemia może nie zostać opanowana do czasu opracowania skutecznej szczepionki. Ta, mimo kontrowersji, jakie wywołuje, jest coraz bliżej. Kilka firm jest w trakcie III fazy badań klinicznej, co daje szansę na to, że już niebawem trafi ona do najbardziej potrzebujących.