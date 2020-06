Koronawirus a zaburzenia węchu i smaku. Pierwsze tak duże badania w Polsce

Co najmniej jeden objaw żołądkowo-jelitowy zgłosiło 53,6 proc. pacjentów. Prawie połowa pacjentów (47 proc.) z potwierdzonym COVID-19 zgłosiła brak apetytu, a 24,2 proc. zgłosiło biegunkę. Co więcej, aż 54,2 proc. ankietowanych zgłosiło również problem z zaburzeniem węchu lub smaku, a 42,5 proc. - obie zmiany.

Naukowcy zwracają również uwagę na to, że badanie, chociaż przeprowadzone na bardzo dużej grupie pacjentów, to dotyczyło jedynie osób niehospitalizowanych. Z tego względu wyników nie można uogólniać na całą populację. Mimo to jest to duży sukces polskich badaczy, którzy jako pierwsi przeprowadzili analizę na tak dużej grupie osób, dzięki czemu udało się osiągnąć przekrojowy obraz zjawiska.