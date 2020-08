Koronawirus a wilgotność powietrza. Naukowcy są pewni: wpływa na wzrost zakażeń

Najnowsze badania przeprowadzone wspólnie przez naukowców z University of Sydney oraz ich współpracowników z Fudan University School of Public Health w Szanghaju sugerują, że na wzrost zachorowań COVID-19 wpływ może mieć spadek wilgotności powietrza. Wyniki analiz przedstawili na łamach pisma "Transboundary and Emerging Diseases".