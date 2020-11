WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 4 koronawirustemperaturanaukowcybadania Michał Skorupka 3 godziny temu Koronawirus a temperatura powietrza. Naukowcy publikują wyniki nowych badań Koronawirus rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Na początku pandemii sądzono, że jednym z czynników, który może mieć na to wpływ jest temperatura powietrza. Najnowsze badania naukowców rzucają nowe światło na rolę pogody w szerzeniu się zakażeń. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronawirus a pogoda. Nowe badania naukowców z USA (Pixabay) Związek koronawirusa z pogodą jest niezwykle skomplikowany. Niedługo po wybuchu pandemii, wielu ekspertów sądziło, że wysokie temperatury pomogą w zahamowaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Specjaliści podkreślali, że pogoda wpływa na środowisko, w którym wirus SARS-CoV-2 musi przetrwać, aby zarazić nowego żywiciela, a jednocześnie silnie oddziałuje na ludzkie zachowania, sprzyjając m.in. wyjazdom. Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin rzucają nowe światło na to, jaka jest faktyczna rola pogody w rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy na zewnątrz jest gorąco czy zimno, przenoszenie się koronawirusa z jednej osoby na drugą zależy prawie wyłącznie od ludzkich zachowań. - Wpływ pogody jest niewielki. Dużo większe znaczenie mają inne czynniki, np. nasza mobilność - wyjaśnia główny autor badań, prof. Dev Niyogi. - Pod względem znaczenia dla rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 pogoda jest na jednym z ostatnich miejsc - dodaje. Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy Naukowcy zdefiniowali pogodę jako równoważną temperaturę powietrza, czyli wartość, która łączy w sobie temperaturę i wilgotność. Uczeni prześledzili, w jaki sposób kształtowała się ona w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na różnych obszarach w okresie od marca do lipca 2020 roku. W efekcie powstały osobne analizy dla całych krajów, poszczególnych stanów oraz dla całego świata. Specjaliści przyjrzeli się również korelacji pomiędzy zakażeniami a zachowaniami ludzi, wykorzystując dane z telefonów komórkowych do badania nawyków związanych z podróżowaniem. Zadbali o to, aby żadne różnice populacyjne nie wypaczyły wyników. Wyniki badań Analizy naukowców potwierdziły, że pogoda nie ma prawie żadnego wpływu na szerzenie się choroby COVID-19. W porównaniu z innymi czynnikami, względne znaczenie pogody było mniejsze niż 3 procent. Eksperci nie byli w stanie udowodnić, że jakikolwiek rodzaj pogody sprzyjał albo hamował rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Eksperci zwrócili również uwagę na dane dotyczące wpływu ludzkich zachowań na szerzenie się COVID-19. Wynika z nich, że podróże oraz spędzanie czasu poza domem były dwoma głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu zachorowań. Względne znaczenie wynosiło odpowiednio ok. 34 proc. i 26 proc. Kolejne dwa miejsca zajęły populacja i gęstość zaludnienia - odpowiednio 23 i 13 proc. - Nie powinniśmy myśleć o problemie COVID-19 jako o czymś napędzanym pogodą czy klimatem - twierdzą autorzy badania. - Przede wszystkim trzeba zachować osobiste środki ostrożności i być świadomym prawdziwych czynników sprzyjających zakażeniom - dodają. Naukowcy zaznaczają, że wcześniejsze przypuszczenia dotyczące wpływu pogody na koronawirusa były oparte przede wszystkim na badaniach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych na pokrewnych wirusach. Tymczasem najnowsze analizy odzwierciedlają rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 w rzeczywistych społecznościach ludzkich. - Laboratorium to nadzorowane środowisko i trudno jest przeskalować je na prawdziwe warunki - mówią eksperci. Wyniki badań opublikowano na łamach "International Journal of Environmental Research and Public Health". Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze