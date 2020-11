Koronawirus: objawy, które niepokoją naukowców

Pandemia koronawirusa w wielu państwach wkroczyła w nową fazę, a ostatnie miesiące 2020 roku mijają pod znakiem rosnącej liczby zakażonych. Według najnowszych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia 3 listopada – "mamy 19 364 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem". Daje to łącznie 414 844 przypadki SARS CoV-2 zarejestrowane w Polsce.

Koronawirus ma różne objawy

Dotychczas zgromadzona wiedza pozwoliła naukowcom ustalić, że każde zakażenie koronawirusem może mieć indywidualny charakter, a gama objawów jest naprawdę szeroka. "Scientific Amercian" dokonał przeglądu najbardziej niepokojących z nich. Naukowcy zwracają uwagę m.in. na chemestezę, czyli chemiczną wrażliwość skóry i błon śluzowych. Jej występowanie sprawia, że reakcje chemiczne nie pasują do tradycyjnych kategorii zmysłów, smaku i zapachu. Przykładowo chory nie tyle, co traci zmysł węchu i smaku, ale zanika ich "części", chociażby zdolność do wykrywania ostrego smaku.