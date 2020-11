Koronawirus. Czy witamina D chroni przed COVID-19? Ekspert wyjaśnia

Jedno z badań, opublikowane 3 września w JAMA Network Open , wykazało, że ryzyko zakażenia COVID-19 u osób z niedoborem witaminy D było prawie dwa razy wyższe niż u osób z wyższym poziomem tej witaminy. Inne badanie , opublikowane 27 października w The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, wykazało, że hospitalizowani pacjenci z COVID-19 mieli wyższy wskaźnik niedoboru witaminy D niż grupa kontrolna pacjentów, którzy nie mieli COVID-19.

Zdaniem badaczy to jednak wciąż za mało . Adrian Martineau, który bada infekcje dróg oddechowych i odporność na Queen Mary University w Londynie przyznał, że potrzeba dalszych badań, by udowodnić, czy sama witamina D może chronić przed COVID-19. W rozmowie z Live Science podkreślił, że brakuje jednoznacznych dowodów na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy witaminą D a COVID-19 .

Witamina D ma działanie ochronne?

Zdaniem eksperta, wykazano, że witamina D wzmacnia odpowiedź układu odpornościowego na wirusy i tłumi jego odpowiedź zapalną. Dodał, że nadmierna reakcja zapalna to cecha charakterystyczna ciężkiego przebiegu COVID-19. Jest to więc dowód przemawiający za tym, że witamina D może w pewnym stopniu ochronić przed COVID-19.

Badania Martineau opublikowane po raz pierwszy w 2017 roku w medRxiv potwierdziły, że witamina D zmniejsza ryzyko ostrych infekcji układu dróg oddechowych. Dodatkowo ekspert przytoczył badania opublikowane 6 maja w czasopiśmie Aging Clinical and Experimental Research , które wykazały, że w 20 krajach europejskich im niższy średni poziom witaminy D, tym wyższy wskaźnik przypadków koronawirusa i zgonów w danym kraju.

- Nie można stwierdzić jednoznacznie, czy pacjent zachorował na COVID-19 na skutek niskiego poziomu witaminy D w organizmie; czy może COVID-19 spowodował spadek poziomu tej witaminy. - Zdaniem eksperta mimo różnego podejścia do badania związku między witaminą D a COVID-19 w zależności od opracowania, na które spojrzymy, wciąż brakuje mocnych dowodów, na to, by witamina D faktycznie zmniejszała ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.