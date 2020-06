Koronawirus a selen. Polscy naukowcy ocenili wpływ suplementacji na przebieg COVID-19

Selen (Se) jest wszechobecnym pierwiastkiem podobnym do siarki (S) istniejącej w skorupie ziemskiej w różnych formach organicznych i nieorganicznych. Selen występuje w różnym stężeniu w zależności od obszaru geograficznego, a tym samym jego zawartość jest różna w zależności od spożywanych przez nas produktów.

Udowodniono już, że niewystarczająca ilość selenu w organizmie może zwiększyć ryzyko występowania raka i chorób serca. Z tego względu dietetycy i lekarze zalecają jego suplementację. Ważne jest jednak, by był dostarczany w odpowiedniej formie - seleninu sodu.

Polscy badacze opublikowali swoje wstępne obserwacje m.in. w ScienceDirect , gdzie wyjaśniają, że selenin sodu może utleniać białka wirusa, uniemożliwiając mu tym samym penetrację zdrowej komórki. W ten sposób selenin sodu hamuje przenikanie wirusów do zdrowych komórek, dzięki czemu nie jest w stanie się replikować. Zdaniem badaczy może to być bardzo ważne odkrycie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.

Selen w walce z COVID-19

Powszechnie uważa się, że selen i jego związki są przeciwutleniaczami . Badacze zauważają, że termin "utlenianie" jest nieco mylący, ponieważ nie zawsze obejmuje atomy tlenu. Zamiast tego może być stosowany również w stosunku do atomów i cząsteczek, w których zachodzi inny proces redukcji.

Zdolność do utleniania się selenu i jego związków jest zdaniem badaczy kluczowa dla zrozumienia, w jaki sposób selen może wspomóc nasz organizm w walce z koronawirusem. W swojej pracy naukowcy omówili szczegółowo reakcję chemiczną, która ma potwierdzać, że selenin sodu jest w stanie powstrzymać białka SARS-CoV-2 przed zaatakowaniem zdrowej komórki.

Są zdania, że silne właściwości utleniające selenu są dowodem na to, że może być on stosowany w leczeniu infekcji wirusowych, w tym zakażenia SARS-CoV-2. W pracy przedstawionej przez Jayawarden autorzy stwierdzili, że suplementacja selenu hamuje rozwój wirusa polio i grypy. Co również zgadza się z hipotezą, że selen wzmacnia układ odpornościowy.