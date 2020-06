Witamina D a koronawirus. Naukowcy sprawdzają, jak wpływa na przebieg COVID-19

Brytyjscy specjaliści z National Institute for Health and Care Excellence (NICE) również postanowili przyjrzeć się wpływowi witaminy D na odporność przeciw najpoważniejszym konsekwencjom, jakie niesie ze sobą COVID-19. Na razie NICE podaje jedynie wstępne wyniki, ale oficjalne stanowisko ma zostać opublikowane w najbliższych tygodniach.

Eksperci wykazali, że ryzyko śmierci jest najwyższe u starszych mężczyzn, u których wykryto wcześniej inne schorzenia, a dodatkowo cierpią oni na niedobór witaminy D. O ile wiek, płeć i choroby towarzyszące to czynniki, które już dawno zostały potwierdzone, jako zwiększające ryzyko śmierci na skutek COVID-19, to po raz pierwszy naukowcy przyznali, że niski poziom witaminy D również ma znaczący wpływ na przebieg choroby.

Badanie wykazało konkretnie, że osoby z obniżonym poziomem witaminy D były 13 razy bardziej narażone na śmierć z powodu koronawirusa niż osoby z zalecanym poziomem. Z kolei te z niedoborem witaminy D były ok. 19 razy bardziej narażone na śmierć. NICE zwraca jednak uwagę na kilka kwestii, które wpływają na to, że badania nie mogą zostać bezkrytycznie przyjęte.

Przede wszystkim eksperci swoje wnioski opierają na stosunkowo niewielkiej grupie chorych. Co więcej, testy zostały przeprowadzone w Indonezji, gdzie klimat znacznie różni się od naszej części Europy. Zdaniem Brytyjczyków to główny powód, dla którego nie można przyjąć, że odporność w naszej szerokości geograficznej będzie w takim samym stopniu zależeć od poziomu witaminy D.

Zdaniem brytyjskich specjalistów badanie nie odpowiada jednoznacznie na pytanie, czy witamina D zmniejsza ryzyko zakażenia lub zgonu z powodu COVID-19. Naukowcy są jednak zgodni, że ma ona pozytywny wpływ na nasz układ odpornościowy. NICE zapewnia, że będzie prowadziła dalsze analizy, by dać jasny komunikat, co do wpływu witaminy D przy zakażeniu SARS-CoV-2.