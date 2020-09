Koronawirus a maseczki ochronne. Naukowcy publikują nowe badania

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Naukowcy zaznaczają, że zakrywanie ust i nosa nie chroni całkowicie przed wirusem, jednak może przeciwdziałać ciężkiej formie infekcji. Gandhi i Rutherford są zdania, że to właśnie maseczkom ochronnym, wielu bezobjawowych pacjentów zawdzięcza łagodny przebieg choroby.

Trzy przykłady

Wyniki badań opublikowano na łamach "The New England Journal of Medicine".