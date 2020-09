Koronawirus na świecie. Maseczki obowiązkowe do 2022 roku? WHO zabiera głos

Koronawirus spowodował śmierć ponad 900 tysięcy ludzi na całym świecie. Od początku wybuchu pandemii, chorobę COVID-19 zdiagnozowano u blisko 30 milionów osób . Zdaniem wielu ekspertów, jedyną szansą na zatrzymanie tempa rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 jest wynalezienie skutecznej szczepionki . WHO zaznacza jednak, że sytuacja nie wróci do normy zaraz po wprowadzeniu leku na rynek.

Suomyi Swaminatham twierdzi, że do połowy 2021 roku , dzięki inicjatywie Covax uda się zgromadzić jedynie setki milionów dawek szczepionki. Zdaniem członkini WHO to zbyt mało, by zrezygnować z dotychczasowych obostrzeń sanitarnych.

Oznacza to, że obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych może zostać utrzymany aż do 2022 roku. Wtedy to WHO przewiduje zgromadzenie co najmniej 2 miliardów szczepionek, gwarantujących zahamowanie pandemii COVID-19.