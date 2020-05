Koronawirus a maseczki ochronne. Najnowszy raport dzieli naukowców

Raport o nazwie "Delve - Data Assessment and Learning for Viral Epidemics" mówi o pozytywnych skutkach zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. - Nasza analiza sugeruje, że stosowanie maseczek ochronnych może zmniejszyć przenoszenie wirusa przez osoby bezobjawowe i przedobjawowe - mówią autorzy badań.

Najnowszy raport: maseczki ochronne pomagają w zahamowaniu pandemii

Podzielone zdania

- To nie jest praca ani badanie. To niesystematyczny przegląd badań anegdotycznych i nieklinicznych - mówi z kolei Dr Antonio Lazzarino z Wydziału Epidemiologii i Zdrowia Publicznego University College London. - W oparciu o to, co wiemy obecnie o dynamice transmisji i patofizjologii COVID-19, negatywne skutki noszenia masek przewyższają pozytywne - dodaje.