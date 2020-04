Koronawirus w Polsce. Maseczki ochronne bezpieczne dla okularników? Lekarz odpowiada

Choć obowiązek noszenia maseczek ochronnych wywołał sporo kontrowersji wśród społeczeństwa, zdecydowana większość z nas stosuje się do nowego nakazu. Pytania o zakrywanie nosa i ust zadają specjalistom zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy pomysłu. Do jednych z ciekawszych należało to, które zostało zadane na antenie TVN24. - Czy maseczki są bezpieczne dla okularników, skoro okulary parują, a wirus może wnikać też przez oczy? - zapytał jeden z widzów.

- Jeżeli pacjent jest już chory, to nie ma dla niego znaczenia, że w parze wodnej, która się skropliła na okularach, jest wirus. Ten pacjent jest chory, zakażony i podlega procesowi leczenia czy samoleczenia, jeżeli nie ma objawów albo objawy są bardzo skąpe. Także tutaj obawy żadnej nie ma. Natomiast oczywiście może to stwarzać dyskomfort dla noszącego okulary- odpowiada internista i kardiolog doktor Piotr Gryglas.

- Groźna jest ta wydzielina, para, która może zawierać cząstki wirusa dla innych, więc musimy bardzo uważać, żeby nie dotykać, nie zakażać na przykład rękawiczek czy rąk, dotykając do okularów , skażonych miejsc i rozprzestrzeniać tej wydzieliny z naszych dróg oddechowych. Na to musimy zwracać uwagę, bo możemy nie wiedzieć, że jesteśmy chorzy - wyjaśnia lekarz na antenie TVN 24.

Specjalista zaznaczył jednocześnie, że choć rozumie, że maseczki ochronne mogą wywoływać dyskomfort w życiu codziennym, powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i stosować się do zaleceń, gdyż dzięki temu możemy w znaczącym stopniu przyczynić się do zahamowania pandemii COVID-19. Ekspert przypomniał, że "nie musi to być maseczka, może być to zwinięty materiał owinięty wokół nosa i ust (...), który zabezpiecza w miejscach publicznych osoby przed naszą wydzieliną oddechową".