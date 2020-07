Koronawirus a dystans społeczny. Naukowcy: dwa metry to za mało

Jednym z głównych elementów, który może przyczynić się do zahamowania pandemii wirusa SARS-CoV-2, jest zastosowanie się do zaleceń władz i zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zakrywanie ust i nosa, zakładanie rękawiczek ochronnych oraz utrzymywanie dystansu społecznego to najpopularniejsze metody, dzięki którym możemy uniknąć zarażenia. Co do tej ostatniej, pojawiły się jednak nowe wątpliwości.