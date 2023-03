Korea Północna ma pociski manewrujące. Czy to prezent z Rosji?

"Yogung" jest największym okrętem podwodnym w północnokoreańskiej flocie, prawdopodobnie technologicznie spokrewnionym z sowiecko-rosyjskimi konstrukcjami, więc mógł zostać zmodernizowany do strzelania pociskami Kalibr. Ten rodzaj rakiety jest znacznie mniejszy niż rakiety balistyczne (których wyrzutnie też zauważono na okręcie) i może być wystrzeliwany z górnych wyrzutni torpedowych po wynurzeniu się ponad linię wody. Czy w takim razie Korea Północna otrzymała Kalibry od Rosji?

Nie wiadomo, czy rakiety zostały dostarczone do Korei Północnej w formie dostawy, czy jeden z sojuszników podzielił się technologią pozwalającą państwu Kim Dzong Una produkować własną broń. Tak czy inaczej, jest to zła wiadomość, gdyż w fazie rozwoju są już pociski Kalibr o zasięgu nawet do 4500 km.