Koniec życia na Ziemi. Naukowcy policzyli, kiedy to nastąpi

Badacze twierdzą, że w przyszłości atmosfera Ziemi ulegnie znaczącym zmianom. Według ich prognoz, za około miliard lat poziom tlenu drastycznie spadnie, co może stanowić zagrożenie dla życia na naszej planecie. To odkrycie daje ludzkości czas na rozwinięcie technologii umożliwiających kolonizację innych planet.

Eksperci tłumaczą, że z biegiem czasu Słońce staje się gorętsze, co prowadzi do zwiększonego uwalniania energii. To z kolei powoduje rozkład dwutlenku węgla, co uniemożliwi przetrwanie organizmom fotosyntetyzującym, takim jak rośliny, które produkują tlen.