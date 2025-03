Robaki zombie. Rosyjscy naukowcy ożywili organizmy sprzed 24. tys. lat

Sklonowali i przywrócili do życia mikrorobaki, które żyły na Ziemi 24 tys. lat temu. Rosyjscy naukowcy wskrzesili organizmy, które od tysięcy lat znajodwały się uśpione w wiecznej zmarzlinie. Czy to, aby na pewno dobry pomysł?

Brzmi jak scenariusz postapokaliptycznego filmu. Rosyjscy naukowcy przywrócili do życia robaki, które od 24 tys. lat tkwiły w wiecznej zmarzlinie. Patrząc na przykłady z filmów czy książek, osiągniecie to nie napawa optymizmem. Nie są to jednak stworzenia niczym z horrorów, a mikroskopijne organizmy zwane wrotkami bdelloidowymi. Organizmy te, nazywane także zwierzętami kołowymi, znane są ze swoich wyjątkowych zdolności adaptacyjnych, które sprawiały, że potrafą przetrwać w ekstremalnych warunkach.

Odkrycie w syberyjskiej zmarzlinie

Jak podaje portal Popular Mechanics, badacze z Rosji wydobyli próbki syberyjskiej zmarzliny, która była zamrożona od końca epoki plejstoceńskiej, czyli od 2,6 mln do 11,7 tys. lat. Po delikatnym rozmrożeniu, wrotki wrócił do życia, a nawet zaczęły się rozmnażać bezpłciowo. To wszystko możliwe jest dzięki kryptobiozie, czyli stanie zawieszonej animacji. Zjawisko to pozwala organizmom na zawieszenie metabolizmu i przetrwanie w ekstremalnych warunkach.

Do przeprowadzenia badań nad tajemniczymi organizmami potrzebna była próbka, którą specjaliści pobrali z głębokości 3,5 metra. Analizy datowania izotopowego wskazały, że materiał pochodzi sprzed około 24 tysięcy lat. Po rozmrożeniu gleby w i przywróceniu organizmów do życia naukowcy nie mogli odróżnić pradawnych organizmów od tych, które powstały po rozmrożeniu. Wynika to z faktu, że wrotki rozmnażają się poprzez tworzenie identycznych klonów, co sprawia, że są niesłychanie trudne do odróżnienia.

Badania nad kryptobiozą mogą przyczynić się do rozwoju kriobiologii, czyli nauki o organizmach w niskich temperaturach. Choć technologia ta jest daleka od zastosowania u ludzi, może mieć potencjalne zastosowania w przyszłości.

Odkrycie może mieć wpływ na medycynę i loty w kosmos

Nie tylko te pradawne organizmy zostały wskrzeszone z wiecznej zmarzliny. To grono nieustannie się poszerza, a wcześniej udało się ożywić m.in. mchy, porosty i nicienie. Badania dotyczące zjawiska kryptobiozy mogą odbić się szerokim echem w świecie naukowym i znacząco wpłynąć na rozmaite dziedziny, w tym na rolnictwo i przechowywanie żywności oraz medycynę. Odkrycie swoje zastosowanie mogłoby znaleźć nawet w podróżach kosmicznych, gdzie płynący czas i starzenie się stanowią ogromną barierę.

Obecnie badacze z entuzjazmem odnoszą się do sukcesu związanego z przywróceniem do życia tych mikroskopijnych organizmów, które zaczęły się rozmnażać przez klonowanie. To odkrycie pokazuje, jak niesamowite zdolności posiadają organizmy, które potrafią przetrwać w tak skrajnych warunkach.

Justyna Waliszewska, dziennikarka Wirtualnej Polski