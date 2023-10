Na Słowacji do władzy doszła partia z prorosyjskim przywódcą na czele. Podkreślał on, że nie będzie już pomocy wojskowej dla Ukrainy ze strony rządu. Teraz wiemy, że nie oznacza to całkowitego końca dostaw z tego kraju. Nasz południowy sąsiad jest bowiem gotów do negocjacji umów, które przyniosą mu korzyści finansowe.