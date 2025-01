Przełom w badaniach. Stworzyli myszy, które mają geny dwóch ojców

Chińscy naukowcy zaprezentowali nową metodę hodowli myszy, które mają dwóch biologicznych ojców i udaje im się przeżyć do dorosłości. Jak podaje portal Live Science, to osiągnięcie może rzucić nowe światło na geny imprintingowe, których aktywność zależy od rodzica, od którego pochodzą. Problemy z tymi genami mogą prowadzić do różnych zaburzeń występujących także u ludzi.