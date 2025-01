Oceany się gotują. Każdy poniesie konsekwencje

Z ocieplenia powierzchni oceanów wynika przyspieszone topnienie lodowców, co bezpośrednio prowadzi do podnoszenia się poziomu mórz na całym globie. Taki rozwój sytuacji zwiększa ryzyko zalewania terenów nadbrzeżnych. Ważne jest zrozumienie, że według niektórych modeli klimatycznych, przy aktualnym tempie globalnego ocieplenia, w przeciągu kilkudziesięciu lat wiele miast nadmorskie i nawet całe wyspy mogą zostać całkowicie zalane.

El Niño charakteryzuje się wyższymi niż zwykle temperaturami powierzchni wód w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. Obserwuje się znaczne odchylenia w globalnych wzorcach pogodowych jak się okazuje, zjawisko może występować dwa razy częściej niż dotychczas. Badania planktonu wskazują, że obecne modele klimatyczne są dokładne, co potwierdza obawy o intensywność i skalę podwyższenia temperatur. A to ciągnie z a sobą daleko idące konsekwencje. Ocieplenie oceanów prowadzi do spadku połowów ryb i częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych.