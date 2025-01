Ponad 100 mln stopni. Chiński reaktor atomowy ustanowił rekord

Chiński reaktor fuzji jądrowej EAST osiągnął nowy rekord, utrzymując temperaturę plazmy powyżej 100 mln stopni Celsjusza przez 18 minut. Jak przeczytać można na Heise Online, to osiągnięcie zostało potwierdzone przez Chińską Akademię Nauk, która poinformowała, że plazma osiągnęła temperaturę ok. 104 mln stopni.

Temperatura i czas utrzymania plazmy są kluczowe dla wykorzystania fuzji jądrowej do produkcji energii elektrycznej. Jak podkreślił Song Yuntao, dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy Chińskiej Akademii Nauk, stabilna cyrkulacja plazmy przez tysiące sekund jest niezbędna dla przyszłych elektrowni fuzji jądrowej.

EAST to zlokalizowany w Hefei w prowincji Anhui eksperymentalny reaktor atomowy. To właśnie tam od 2006 r. prowadzone są badania nad fuzją jądrową. Proces ten polega na łączeniu jąder izotopów wodoru, deuteru i trytu, co wymaga ekstremalnych temperatur.