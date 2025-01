Rysie umierają młodo, głównie przez człowieka. Zostało ich już tylko kilkaset

Rysie są dość tajemniczymi i skrytymi drapieżnikami, które można spotkać w niskim zagęszczeniu. Prowadzą nocny tryb życia, co pomaga im unikać kontaktu z ludźmi. Chociaż te stworzenia są rozsiane w całej Eurazji, od Skandynawii aż po Bałkany i Turcję, ich obecność jest rzadko zauważalna. Dlatego, by zbadać ich populację wykorzystywano głównie dane telemetryczne.

Naukowcy przyjrzeli się 21 obszarom, w których śledzono rysie zaopatrzone w obroże telemetryczne. To przyniosło dane o 681 osobnikach. Łączny czas ich śledzenia wynosi aż 1052 lata. Eksperci analizowali przeżywalność tych zwierząt i przyczyny śmierci w zależności od płci, sposobu zarządzania populacjami, pory roku, oraz stopnia przekształcenia środowiska.

Jak podają naukowcy, nielegalne odstrzały stanowią około 34 proc. przyczyn śmierci rysi, co jest najważniejszym czynnikiem ich śmiertelności. Polowania i kolizje drogowe to odpowiednio 26 proc. i 7 proc. przyczyn. Chronienie nie zapobiega śmierci związanej z działalnością człowieka, co pokazuje skalę problemu.