Pierwszy lot polskiego pilota F‑35A. "Polska dołączyła do ekskluzywnego klubu"

To znaczący krok dla Polskich Sił Powietrznych. Wkrótce jeden z polskich pilotów F-35A rozpocznie swój pierwszy lot samolotem bojowym nowej generacji. Inspektor Sił Powietrznych gen. Ireneusz Nowak, komentując na antenie Polsat News, przygotowania do pierwszego lotu, wskazał, że do startu przygotowano dwa samoloty, a lot ma się odbyć dziś w ciągu kilku godzin.