Kometa NEOWISE najbliżej Ziemi. To ostatnie dni, by ją zobaczyć

Kometę NEOWISE możemy obserwować od kilku tygodni gołym okiem. Efektem tego są niesamowite zdjęcia, które nasi czytelnicy do nas wysłali. Jeśli jednak do tej pory nie mieliście okazji zobaczyć jej na własne oczy, to są to ostatnie, by wypatrywać jej na nocnym niebie.