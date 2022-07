Komercyjne drony jako "kamikadze". Ukraińcy stosują drony typu FPV

Oczywiście możliwości transportowe tego typu dronów są bardzo ograniczone, ale nawet pojedynczy granat F-1 umieszczony w konkretnym miejscu może spowodować śmierć bądź rany u wielu żołnierzy zaatakowanego oddziału. Ukraińcy już wcześniej wykorzystywali m.in. sprzęt wędkarski do zrzucania granatów z większej wysokości. Nie była to zbyt precyzyjna metoda, ale niektórzy mieli nawet szczęście zniszczyć czołg T-62 poprzez trafienie granatem do otwartego włazu na wieży.