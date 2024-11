Problemem Federacji Rosyjskiej okazało się jednak to, że armia przygotowywała się do uderzenia rakietami ATACMS w niewłaściwym miejscu. Defense Express zauważa, że Rosjanie zaczęli budowę umocnionych hangarów na lotnisku w pobliżu Kurska jeszcze kilka tygodni przed ogłoszeniem zgody ze strony USA, natomiast Ukraińcy uderzyli w zupełnie inne miejsce.

Prace nad schronami na lotnisku Chalino ruszyły w październiku 2024 r. Zbudowano co najmniej pięć hangarów. W 2022 r. na tym lotnisku nie było żadnych hangarów dla wojskowych samolotów, mimo że przed wojną z Ukrainą było to lotnisko podwójnego użytku.

Już w lipcu 2024 r. rosyjscy korespondenci wojenni informowali o decyzji rozpoczęcia budowy schronów na lotniskach taktycznej awiacji. Mimo to, proces ten rozpoczął się dopiero kilka miesięcy później, co wskazuje na brak pilności w działaniach.

Jednym z największych wyzwań, jakie stawiają przed wrogiem wspomniane rakiety ATACMS, jest ich zasięg sięgający 300 km oraz zdolność do precyzyjnego rażenia celów. Ich zdolność do pokonywania tej odległości w zaledwie parę minut, przy prędkości dochodzącej do Mach 3 (ponad 3600 km/h), czyni je niezmiernie trudnymi do przechwycenia.