Pancerne bestie dotarły do Braniewa. Wojsko pokazało film

Dostarczone do Braniewa nowe czołgi K2 z Korei Południowej są niezbędne do przezbrajania znajdującej się tam 9. Brygady Kawalerii Pancernej, która to wcześniej używała polskich czołgów PT-91 Twardy. Eksploatowane dotychczas maszyny najprawdopodobniej trafią do jednostek, które wcześniej przekazały tego typu sprzęt Ukrainie, choć wojsko nie zdradza, gdzie dokładnie będą operować PT-91.

Wojsko pokazało film z transportu czołgów

Nowe K2 z Korei już dotarły do Braniewa, jednak tamtejsi żołnierze udostępnili w internecie film, który przedstawia transport czołgów do jednostki znajdującej się nieopodal obwodu królewieckiego. Widać na nim przede wszystkim, że transport był realizowany w nocy, kiedy to transport ponadnormatywny nie utrudnia ruchu na drodze. Do przewiezienia czołgów wykorzystano cywilne ciężarówki z naczepami niskopodwoziowymi. W całej operacji uczestniczyli również przedstawiciele z Korei.

Wraz z ostatnią dostawą K2 do Braniewa w Polsce jest już 71 czołgów tego typu. Do końca roku planowane są jednak kolejne wzmocnienia armii – wojsko ma bowiem zwiększyć arsenał K2 do 84 wozów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Warto zwrócić uwagę, że K2 jest jednym z kluczowych modeli czołgów na świecie. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w 1995 r., a pierwszy prototyp pojawił się publicznie w 2007 r. Po wielu latach badań i prób, w 2014 r. zawarto pierwszy kontrakt na dostawę tych pojazdów, które Koreańczycy wprowadzili do służby w 2016 r. Konstrukcja czołgu K2 zapewnia miejsce dla trzech członków załogi: dowódcy, operatora działa oraz kierowcy. Jego bojowa waga sięga 55 t, a wymiary to 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości.

Ten pojazd pancerny potrafi rozwijać prędkość maksymalną 70 km/h, kiedy porusza się po utwardzonych drogach, oraz 50 km/h w trudniejszym terenie. Jego głównym uzbrojeniem jest armata gładkolufowa L/55 o kal. 120 mm z automatycznym systemem ładowania, zdolna do oddania do 10 strzałów na minutę (według niektórych źródeł nawet 15). Czołg K2 jest również wyposażony w dwa karabiny maszynowe – jeden o kalibrze 12,7 mm, drugi 7,62 mm. Bezpieczeństwo załogi zapewnia pancerz złożony z warstw kompozytowych oraz reaktywnych (Explosive Reactive Armour - ERA). Co istotne, wersja K2 używana w Polsce zostaje dodatkowo dostosowana poprzez wyposażenie w krajowe systemy, takie jak systemy łączności.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski